Karacasu’yu kalkındıracak projede imzalar atıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, projeyle birlikte yaklaşık 510 kişinin ekonomiye kazandırılacağını ifade ederek, “Karacasu’da öncelikle sosyal yardım alan kadınların, engellilerin ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artıracak ‘Karacasu İçin Birlik Olduk’ projesi ile ilçede üretilen tarımsal gıdalar işlenerek ekonomik ürün haline getirilecek. Bal süzme paketleme, salça, domates püresi ve doğranmış domates imalat, turşu, reçel, marmelat atölyesi, konserve imalat, domates, biber, patlıcan kurutma, salamura yaprak üretme ve paketleme, pul biber, toz biber, tarhana üretme ve paketleme ile nar ekşisi imalatı ve şişeleme atölyeleri kurulacak. Karacasu’da kurulacak işletmelerin yanı sıra evden de çalışma imkanı sağlayacak proje ile evden çalışanlarla birlikte yaklaşık 510 kişi ekonomiye kazandırılacak” dedi.

Aydın Valiliği’nde gerçekleştirilen sözleşme imza törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ile projenin ortağı Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ve Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yetkililer katıldı. Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un huzurunda imzalanan proje sözleşmesi Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında imzalandı.

Karacasu Kaymakamlığı’nın ‘Karacasu İçin Birlik Olduk’ projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Aydın, Denizli ve Muğla’da uyguladığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

İlçede stantlar kurulacak, web sitesi hazırlanacak

Ortaya çıkacak ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda da bu ürünlerin satışları için web sitesi hazırlanacağını kaydeden Vali Aksoy, “Ayrıca ilçede satış stantları konulacak. Projede bunların yanı sıra istihdama dahil edilecek vatandaşlara hijyen, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iyi ve organik tarım yetiştiriciliği ve benzeri eğitimleri almalarına olanak sağlanacak. Ayrıca ISO9001, ISO22000 VE OHSAS18001 ve benzeri sertifikalar alınarak işletmelerin kurumsal kapasiteleri artırılacaktır. Proje, dezevantajlı grupların ekonomik hayata dahil edilmesi teşvik edecek, ilçede yoksulluğun önüne geçecek ve Karacasu’nun kalkınmasına ivme kazandıracak” diye konuştu.

1 milyon 176 bin 607 TL’lik proje olacak

Projenin yaklaşık 1 milyon 176 bin 607 TL’ye mal olacağını ifade eden Vali Aksoy, “Projenin toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 176 bin 607 TL. Tarımsal ürünlerimizin işlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin bölgemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.