Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi umudu Play-Off’a kaldı! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'ın konuğu oldu. Müsabakadan ay-yıldızlılarımız, Nikola Krstović'in kaydettiği 3 gole engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADIK

Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek 12 puanla grubu birinci sırada tamamladı. Bizim çocuklar ise aldığı mağlubiyetle grubu ikinci sırada bitirdi. Ay - yıldızlılar bu sonuçla birlikte A Ligi’ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

A GRUBU 3.LERİYLE EŞLEŞECEĞİZ

Türkiye'nin grubu ikinci sırada tamamlamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri, play-off’ta karşılaşacağımız olası rakipler oldu. Uluslar Ligi formatına göre, B Ligi’nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar, A Ligi’nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Uluslar A Ligi’nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte netleşti. A Milli Takım, Uluslar Ligi’ne yükselebilmek için play-off aşamasında İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan takımlarından biriyle eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak olan eleme turu play-off maçlarının kura çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.