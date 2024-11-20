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Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi umudu Play-Off’a kaldı! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.11.2024 01:26
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Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’taki son maçında Karadağ’a 3-1 mağlup olan Türkiye, grubu ikinci sırada tamamladı ve A Ligi’ne yükselme şansını play-off maçlarına bıraktı. Bu mağlubiyetle birlikte A Milli Takım’ın muhtemel play-off rakipleri de netleşti. İşte Uluslar Ligi play-off’unda karşılaşabileceğimiz muhtemel rakipler...

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi umudu Play-Off’a kaldı! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ'ın konuğu oldu. Müsabakadan ay-yıldızlılarımız, Nikola Krstović'in kaydettiği 3 gole engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADIK

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Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek 12 puanla grubu birinci sırada tamamladı. Bizim çocuklar ise aldığı mağlubiyetle grubu ikinci sırada bitirdi. Ay - yıldızlılar bu sonuçla birlikte A Ligi’ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

A GRUBU 3.LERİYLE EŞLEŞECEĞİZ

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Türkiye'nin grubu ikinci sırada tamamlamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri, play-off’ta karşılaşacağımız olası rakipler oldu. Uluslar Ligi formatına göre, B Ligi’nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar, A Ligi’nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

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Uluslar A Ligi’nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte netleşti. A Milli Takım, Uluslar Ligi’ne yükselebilmek için play-off aşamasında İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan takımlarından biriyle eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak olan eleme turu play-off maçlarının kura çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Karadağ Karadağ
3 - 1
Türkiye Türkiye

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Belçika Türkiye UEFA Uluslar Ligi milli takım
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