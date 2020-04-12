Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

Vatandaşlar için belirli noktalara el dezenfektanı konulan pazarda "seçmece" alışverişe izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanan pazarcılar tarafından hazırlanıyor.

Girişte maskesiz gelen vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşın altındaki vatandaşların pazara girişine izin verilmedi.

Kent merkezinde her hafta pazar günleri kurulan pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek bu kişileri evlerine bırakıyor.

- Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azap Ahmet Sokak, Gazi 3. Sokak ile Bağcılar, Mehmet Akif Ersoy, Dr. İlhan Gürel, Cemilbey, Albayrak, Fevzi Çakmak, Çamlık caddelerini ve açık iş yerlerini dezenfekte ettiklerini belirterek, "Biz sizin için her yerdeyiz, siz yeter ki evde kalın." ifadesini kullandı.

Aşgın ayrıca, haftada 3 kez Bahçelievler, Buhara ve Mimar Sinan mahallelerinde semt pazarlarını da ziyaret etti. Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri uygulayan esnafa teşekkür eden Aşgın, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

