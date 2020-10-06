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KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği üreticisine ton başına 300 lira fark ödemesi

SAMSUN HABERLERİ  | 06.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Fark ödemesiyle ayçiçeği alım fiyatı ton başına 3 bin 800 liraya yükseldi

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği üreticisine 300 lira fark ödemesi yapıyor.

KARADENİZBİRLİK, ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlediği 3 bin 200 liralık ön alım fiyatını önce 3 bin 500 liraya yükseltti, şimdi de çiftçilere 300 liralık fark ödemesi yapma kararı aldı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, birliğin çiftçileri piyasa şartlarına göre korumayı sürdürdüğünü, 300 liralık fark ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını aktardı.

Çiftçiden ayçiçek alımına 3 bin 500 lira ile başladıklarına işaret eden Erarslan, "Piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak bu durumu değerlendiren birliğimiz, çiftçimize 300 liralık fiyat farkı verilmesini uygun görmüştür. Bu fiyat farkı tüm üreticilerimiz için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Erarslan, geçen yıl ayçiçeğinin 2 bin 500 liraya alındığını, bu yıl 300 liralık farkla birlikte yüzde 52'lik artış sağlandığını belirterek, "Birliğimiz, bir kez daha üretici ortaklarının yanında olduğunu göstermiştir. Tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimlerinin devamını sağlamak için seferber eden birliğimiz, bu doğrultuda hareket etmeyi bundan sonra da sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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