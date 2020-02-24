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Karadeniz’de mezgit avı arttı

SİNOP HABERLERİ  | 24.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Karadeniz’de etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle tekneler denize açılamayınca son günlerde balık fiyatları arttı.Sinop’ta tezgahlarda avı azalan hamsinin kilosu 10 TL, avı artan mezgit ise 15 TL’den satılıyor.

Karadeniz’de mezgit avı arttı

Karadeniz’de etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle tekneler denize açılamayınca son günlerde balık fiyatları arttı.
Sinop’ta tezgahlarda avı azalan hamsinin kilosu 10 TL, avı artan mezgit ise 15 TL’den satılıyor. Karadeniz’de geçen hafta aralıklarla etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Karadeniz’de az miktarda avlanan balık nedeniyle tezgahlarda fiyatlarda arttı. Sinop’ta tezgahlarda hamsinin kilosu 10 TL, mezgit ise 15 TL’den satılıyor. Levrek ise kilosu 40 TL’den tezgahlarda yerini alıyor. Son günlerde hamsi avı azalan Karadeniz’de mezgit avında ise yüzler gülüyor. Tezgahlarda en fazla yer alan balık türü mezgit oldu. Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut son günlerde levrek ve mezgitin çok olduğunu belirterek, "Levrek, 40 TL’den satılmaya başladı. Bu yüzden halk levrek almakta zorlanıyor. Şu an en yoğun satılan balık mezgit balığı. Hem yumuşak hem lezzetli. Kilogramı 15 TL’den satışa sunuluyor. Kayıklarımız günde 200-250 kilogram mezgit yakalıyor. Allah’a şükür satışlarımız iyi. Hamsi şu an bitti ve yerini mezgit aldı” ifadelerini kullandı.

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