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Karadeniz’de şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü alınan son değerlendirmelere göre Samsun’da şiddetli fırtına uyarısında bulundu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Samsun’da şiddetli fırtına yaşanabileceği belirtildi. 70-100 km/saat şeklinde esmesi beklenen rüzgar ve fırtına öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğümüzden alınan son değerlendirmelere göre; Samsun ve çevresinde Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden kuvvetli başlayacak olan rüzgâr ve fırtınanın zamanla iç ve kuzey kesimlerinde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çarşamba akşam saatlerinden sonra devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgârın devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmaması gerekmektedir. Meteoroloji web sitesinden ve mobil uygulamadan güncel meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi vatandaşlarımızın yararına olacağı değerlendirilmektedir.”

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