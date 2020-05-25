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Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim

SAMSUN HABERLERİ  | 25.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun, Kastamonu, Amasya, Sinop, Tokat, Çankırı ve Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Samsun'un park, sokak ve caddeleri boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf tutulan ekmek üreticileri ise mahalle aralarında vatandaşların evlerine servis yapıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda sadece kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunuyor.

Trafik polisleri, kent içindeki kavşak ve önemli noktalarda denetim yaptı.

Kastamonu'da kentin işlek yerleri Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı ile Belediye Caddesi boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin ana noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Amasya'da meydanlar sessizliğe büründü. Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı en sakin günlerinden birini yaşıyor. Polis ekipleri, araçlarda seyahat izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı.

Sinop'ta da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerde kaldı. Kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri sessizliğe bürünürken, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. İl genelinde yasağa uymayan 7 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Tokat'ta ise kentin en işlek yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı boşaldı. Polis ekipleri 27 noktada uygulamalarına devam ediyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de sessizliğe büründü.

Çorum'da normal zamanda kentin en işlek yerlerinden Gazi ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde, istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor. Kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşlar ile sürücü ve yolcuların izin belgesini kontrol ediyor.

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