Karadeniz'deki 6 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Ordu, Artvin, Trabzon, Bayburt, Giresun ve Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz destanının 6'ncı yılında tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

O gecenin, devletin içine sızmış hain FETÖ terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman milletin el birliğiyle mücadele ettiği ve destan yazdığı bir gece olduğunu belirten Sonel, "Rabbim bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Rabbim devletimizi, vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı, ezanımızı bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah." dedi.

Vali Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol mensupları, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Protokol üyeleri, burada şehitler adına fidan dikti.

- Artvin

Artvin Garnizon Şehitliği'ndeki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yılmaz Doruk ve protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Doruk, burada şeref defterine, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin, hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümünde yüreklerimizdeki Türkiye aşkıyla meydanları doldurarak milli iradeye, demokrasiye ve vatana sahip çıkmanın gururunu birlikte yaşıyoruz." ifadelerini yazdı.

Garnizon Şehitliğindeki programın ardından, cuma namazı öncesinde Yeni Mahalle Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

- Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun Akçaabat ilçesinin Salacık Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, anne Gönül ve baba Hüseyin Uslu ile görüşerek, baş sağlığı diledi.

Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra, tedavi için gittiği Ankara'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Sedat Kaplan ile 1993 yılında Mardin'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Resul Adanur'un Yomra'daki kabirlerini ziyaret etti. Ustaoğlu, şehit Kaplan'ın annesi Esen Kaplan'a baş sağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ustaoğlu'na ziyaretleri sırasında Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da eşlik etti.

Etkinlikler kapsamında İskenderpaşa Camisi'nde de şehitler için mevlit okundu.

- Bayburt

Genç Osman Şehitliği'nde, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

- Giresun

Giresun'daki etkinlikler kapsamında 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal anıldı.

Tirebolu ilçesi Karadere köyünde, Kefal'in kabrinin bulunduğu aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Anma programına, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas ve vatandaşlar katıldı.

- Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve beraberindekiler, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan er Uğur Korkmaz'ın mezarını ziyaret etti.

Merkeze bağlı Tophane Mahallesi'nde, Korkmaz'ın kabri başında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, çok yoğun duygular yaşadığını belirterek, "Yaşadığımız bu topraklar, Uğur gibi kahramanlar sayesinde vatan oluyor ve biz bu topraklarda yine Uğur'lar sayesinde ebediyen var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, İl Müftü Vekili Abdulkerim Karabıyık ve diğer protokol üyeleri katıldı.

