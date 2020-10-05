Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket 29 Ekim’de Samsun’da açıyor

Atakum Belediyesi, Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankasını 29 Ekim’de Samsun’da açıyor. Pandemi döneminde hayırseverlerin bağışladığı gıda kolileri ile 10 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Atakum Belediyesi, altı ayda projeden gerçeğe dönüştürdüğü AtaMarket Gıda Bankası ile hem gıda israfını önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek. Atakum Belediyesi, dünya genelinde 1960’larda uygulanmaya başlanan, gıda israfının önlenmesinin yanı sıra hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı amaçlayan gıda bankacılığı modelini Karadeniz’de uygulayan ilk ve tek yerel yönetim olacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan AtaMarket Gıda Bankası’nın kentteki ihtiyaç sahipleri ile buluşmasına sayılı günler kaldı. Başkan Deveci, Atakum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na gönderdiği yazılı mesajı ile Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankasının 29 Ekim’de Samsun’da açılacağını duyurdu. Tam donanımlı bir market olarak yaklaşık 250 metrekarelik kapalı alanda tasarlanan AtaMarket Gıda Bankası’ndan sosyal yardım alabilme kriterlerini taşıyan ihtiyaç sahibi Atakumlular yararlanacak. Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvuran yurttaşlara, kriterleri karşılamaları durumunda AtaKart ismi verilen alışveriş kartları dağıtılacak. Bu kartlara aylık periyotlarla sadece AtaMarket’te kullanılabilen AtaPuan alışveriş bakiyeleri yüklenecek. AtaKart sahibi olup Atakum Belediyesi Gıda Bankası’nın yararlanıcısı olan yurttaşlar, AtaMarket’e gelerek stokta bulunan gıda ve temizlik ürünlerinden limitler dahilinde alabilecek. Yararlanıcılar, AtaMarket’in kasa bölümünde AtaKartları’ndaki AtaPuanları kullanarak alışverişlerini tamamlayacak.

Ulusal organizasyonlarla iş birliği

Atakum Belediyesi Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahiplerine sunulacak ürünlerin tedarik süreci de ülke genelinde gıda israfının önlenmesine katkıda bulunacak. Üretim fazlası olan, tüketiminde bir sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen, perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri AtaMarket’in raflarında yer alacak. AtaMarket’te Atakum Belediyesi’nin paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği, Türkiye’de gıda bankacılığının ulusal organizasyonlarını yürüten Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Gıda Kurtarma Derneği ile de işbirliği yapacak. Ülke genelinde faaliyet gösteren iki kuruluşun yönlendireceği bağışlar ile Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Gıda Bankası’na yapılan bağışlara vergi muafiyeti

Samsun, Karadeniz bölgesinin yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan tüm hayırseverler, AtaMarket’in rafları üzerinden ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek sunabilmek için her türlü gıda, temizlik maddesi ve nakdi bağışta bulunabilecek. Hayırseverler, şahıs ya da kurum olarak Atakum Belediyesi AtaMarket Gıda Bankası’na yaptıkları bağış bedelinin tamamını, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 89. maddeleri, KDV Kanunu’nun 17. maddesi ve 251 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca Gıda Bankacılığı’nı Destekleme Faaliyetleri kapsamında vergiden düşebilecek. Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankası AtaMarket, dünyanın dört bir yanından gelen bağışları, kentteki yardıma muhtaç yurttaşlara ulaştıran kalıcı bir dayanışma köprüsü olacak. Atakum Belediyesi, gerçekleştirdiği gıda bankacılığı organizasyonu ile hem gıda israfını önleyecek hem de yoksullukla mücadele edecek.