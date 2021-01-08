Karadenizli balıkçılar hamsi avının kısmi olarak durdurulmasından memnun

Ordu, Giresun ve Trabzon'daki balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avının 10 gün kısmi olarak durdurulması kararından memnun. Dün gece uygulanmaya başlanan yasak öncesinde avlanan hamsi, üç ilde de balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Ordu ve Giresun'da hamsinin kilogramı 20 liradan, Trabzon'da ise 10-15 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde balık satan Burçin Doğan, AA muhabirine, alınan kararı olumlu bulduklarını, hamsi satıcısı olarak da bu kararın arkasında olduklarını söyledi. Son zamanlarda ince boyutlarda hamsi tutulduğunu dile getiren Doğan, "Buna önlem olarak da devletimizin aldığı kararın arkasındayız. Bence iyi oldu, daha da iyi olacak. Bu doğrultuda daha da iyi kararlar alınması lazım çünkü hamsinin geleceğini bitiriyoruz, günü kurtarıyoruz. Böyle bir karar olumlu, inşallah daha iyi olacak." dedi. Doğan, dün gece on ikiden önce tutulan hamsilerin bugün tezgahlarda yerini aldığını belirterek, "Şu anda hamsinin kilosu 20 lira. Hafta sonu iki günlük kısıtlama olduğu için bugün hamsiye talep olur. Her cuma kısıtlama öncesi olduğu için iyi geçiyor." diye konuştu.

Balıkçı Haşim Topal da tezgahlarında iri hamsi satmak istediklerini söyledi. Hamsinin, av yapılmayacak sürede daha iyi büyüyeceğini vurgulayan Topal, bu nedenle de kararın iyi sonuçlar vereceğine inandığını dile getirdi. - "Bu kararın iki ay önce alınması gerekiyordu" Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise hamsi avına 10 gün yasak getirilmesinin geç kalınmış bir karar olduğunu söyledi. Hamsinin hızlı büyümeyen bir tür olduğunun altını çizen Arslan, şöyle konuştu "10 günde hamsi büyüyecek mi zannediliyor? Geç kalınmış bir karar. Zaten hamsi bu av döneminde kalitesiz çıktı, boy olarak küçüldüğünü de hep dile getirmiştik. Hamsi kıyıları zaten terk etti, bu aralar çok az avlanıyor. Bu kararın iki ay önce alınması gerekiyordu. 10 gün çok kısa bir süre. İki ay boyunca küçük boylu standardın altında hamsi avlandı zaten, bunu vatandaş da gördü, herkes de gördü. Bu karar zamanında alınması gerekirdi." - "Karadeniz'de yasak olmayınca balıkları göremeyeceğiz" Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında satışa sunulan hamsi ve diğer balık türlerine rağbet olduğu gözlendi.

Bölgede 62 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Garip Ayata, eskiden 25 santimetrelik istavriti "ufak" olduğu için denize geri attıklarını ancak şimdi 5-10 santimetrelik balıkları tezgaha koymak zorunda kaldıklarını belirtti. Karadeniz'de hamsi yasağının daha geniş boyutta uygulanması gerektiğini savunan Ayata, "Karadeniz'de yasak olmayınca balıkları göremeyeceğiz. Korkarım ki 2-3 sene sonra balığın resmini göreceğiz, kendini göremeyeceğiz. Yasağı tam koysunlar, hiç çekinmesinler, devletimizden bunu rica ediyoruz. Denetim mekanizmaları arttırılsın. Karadeniz bizim. Yıllar önce 20 santimlik balıklar 'ufak' diye yenmezdi. Şimdi barbunya geliyor 10 santim, günah." diye konuştu. Balıkçı Ali Ergün de 10 günlük yasak yerine av sezonunun şimdiden bitirilmesinin daha iyi olacağını vurguladı. Hamsinin çok ince olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti: "10 günlük yasak iyi oldu ama şimdiden sezonu kapatsalar ve bu hamsileri hiç yakalamasalar daha iyi çünkü çok ince hamsi. Bu hamsiler büyüyecek, havyar bırakacak, göçünü tamamlayacak. İnce yakalandığı zaman hamsileri kırıyoruz, neslini de tüketmeye başladık zaten. İri hamsi bulamıyoruz denizde. Geçen sene de hamsi böyleydi, her sene daha da kötüye gidiyor. Daha önce böyle bir duruma rastlamadım. Avcılığı bu yıl 2 ay önceden bitirsinler, yazın da 6-7 aya yayabilirlerse belki biraz toparlanır."

Cem Yazıcı ise hamsi avlama yasağının iyi olduğunu belirterek, "Hamsi zaten bu sene ince çıktı. Devletimizin iyi bir şey yaptığını düşünüyorum. İnce hamsiyi vatandaşa rahatlıkla veremiyoruz. Bir, iki kilogram hamsi alındığında içerisinden 500-600 gram ince hamsi çıkıyor. Son iki senedir hamsi bayağı inceldi. Önce bu kadar yoktu. 10 günlük yasağın olumlu etkisi olacaktır." dedi. Yazıcı, avlanma yasağı dolayısıyla Karadeniz Bölgesi'ndeki balıkçı tezgahlarına Çanakkale tarafından hamsi geleceğini, kilogram fiyatının da 20-25 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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