Karaduvara kazandırılan yeşil alana ’Sardalye Park’ adı verilecek

Toplantıda, Karaduvar Mahallesi sahil yolunda, park ve yeşil alan düzenlemesi yapılmak üzere Akdeniz Belediyesi’ne tahsis edilen 17 bin 638 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde yapılan parka “Sardalya Park" adının verilmesiyle ilgili teklif komisyonlara sevk edildi. Akdeniz Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özetinin okunup oybirliği ile kabul edildi.

Meclise sunulan önergenin kabulünden sonra çeşitli gündem maddelerine geçilerek, ilgili komisyonlara havalesi yapıldı. Toplantıda Diyanet İşler Başkanlığı Akdeniz Kaymakamlığı ilçe Müftülüğünün ilgi yazısıyla, talep üzerine Nusratiye ve Huzurkent bölgelerinde Kur’an kursu binası inşa etmek üzere Akdeniz ilçe Müftülüğüne yer tahsisi yapılması talebine ilişkin önerge görüşülüp, Meclis gündemine alındı.

Nusratiye Mahallesi’nde bulunan bir parsele ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesinin 11 Şubat 2022 tarih, 2021/581E. 2022/101K sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Şubat 2023 tarih ve 89 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, askı süresi içerisinde parsel maliki tarafından yapılan 1 adet itirazın değerlendirmesiyle ilgili teklif görüşülerek komisyonlara havalesi yapıldı. Meclis’te, İçel Sanat Kulübü’nün düzenlediği karikatür, çizgi roman ve stand up alanında tanınmış ve ümit vadeden sanatçıların katıldığı Mizah Günleri’ne sunulacak maddi katkıya ilişkin teklif de komisyonlara sevk edildi.

KARADUVAR’A KAZANDIRILAN YEŞİL ALANA “SARDALYA PARK” ADI VERİLECEK

Toplantıda, Karaduvar Mahallesi sahil yolunda, mülkiyeti hazineye ait devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, park ve yeşil alan düzenlemesi yapılmak üzere Akdeniz Belediyesine tahsis edilen 17 bin 638 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılan parka “Sardalya Park" isminin verilmesi ile ilgili teklif de üyelerin oybirliği ile ilgili komisyonlara havalesi yapıldı. Yine mülkiyeti belediyeye ait veya belediyenin hissedarı olduğu, başka kurumlarca kullanılan ve belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulmayan taşınmazların, belediyenin vergi borcuna karşılık, yetkili kurumlarca belirlenecek rayiç bedel üzerinden Maliye Bakanlığı’na devri ile ilgili teklif de görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantının sonunda Başkan Gültak, Meclis üyelerinin bir takım konulardaki öneri ve eleştirilerini yanıtladı.

