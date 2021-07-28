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Karagümrük, Benatia transferini bitirdi

28.07.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeye hazırlanıyor. Medhi Benatia'yı gündemine alan Karagümrük, serbest statüde bulunan oyuncuyla prensipte anlaştı.

Karagümrük, Benatia transferini bitirdi

Karagümrük ile Benatia anlaşmaya vardı. Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu, temmuz itibarıyla serbest kalmıştı.

Benatia'nın kariyerinde Marsilta, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.

Türkiye'nin büyükleriyle de adı anılan Benatia için resmi hamle Karagümrük'ten geldi.

BUGÜN AÇIKLANACAK

İstanbul'a gelen Benatia'nın transferi, son pürüzler giderildikten sonra bugün açıklanacak. Başarılı savunmacıyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Oyuncunun yıllık 1 milyon Euro'dan sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Karagümrük
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