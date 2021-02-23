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Karaisalı’da en çok isim tercihi "Ömer" ve "Asel" oldu

23.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen bebeklere erkeklerde en çok "Ömer" kızlarda ise "Asel" isminin verildiği bildirildi.Kaymakam Mehmet Kaya, ilçede 2020 yılında Karaisalı kütüğüne kayıtlı 1004 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, “Dünyaya gelen 530 erkek bebekten 35’ine Ömer, 32’sine Mehmet, 27’sine ise Yiğit ismi, 474 yeni doğan kız bebekten 35’ine Asel, 29’una Elif ve 23’üne ise Zeynep ismi verildi” dedi.Kaymakam Kaya, dünyaya gelen bebeklere sağlıklı bir ömür dilediğini sözlerine ekledi.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen bebeklere erkeklerde en çok "Ömer" kızlarda ise "Asel" isminin verildiği bildirildi.
Kaymakam Mehmet Kaya, ilçede 2020 yılında Karaisalı kütüğüne kayıtlı 1004 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, “Dünyaya gelen 530 erkek bebekten 35’ine Ömer, 32’sine Mehmet, 27’sine ise Yiğit ismi, 474 yeni doğan kız bebekten 35’ine Asel, 29’una Elif ve 23’üne ise Zeynep ismi verildi” dedi.
Kaymakam Kaya, dünyaya gelen bebeklere sağlıklı bir ömür dilediğini sözlerine ekledi.

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