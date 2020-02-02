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Karaköprü 3 puanı 3 golle aldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig’de Ligin 21. Haftasında Manisaspor’u konuk eden Karaköprü Belediyespor rakibini 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekibe galibiyeti getiren goller Ahmet Mumin Papaker, Emre Okur ve Gökdeniz Varol’dan geldi.
TFF 3. Lig 1 grupta Karbel Karaköprü Belediyespor Manisaspor’u 3-1 yenerek evine eli boş gönderdi. Faruk Çelik Stadyumunda oynanan maçı, Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve Yönetim Kurulu izlerken, Karaköprü Belediyespor’un 3. Lige çıkmasında önemli bir role sahip olan Kulüp Eski Başkanı Mehmet Kudat’ta protokolde izledi.
Maçın başlama düdüğü ile birlikte rakip Manisaspor’u baskı altına alan Karaköprü Belediyespor maçın 11. Dakikasında Manisaspor’un kontra atağından kalesine golü gördü. Yediği golün şokunu hemen üzerinden atan Kırmızı Siyahlı ekipte Dk 23’te Yasin Reis’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmet Mumin Papaker kafa vuruşuyla maça eşitliği getiren golü attı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya baskılı başlayan Karaköprü Belediyespor rakip Manisaspor’un kalesini ablukaya aldı Dk 64’te Yasin Reis’in kullandığı köşe vuruşunda Emre Okur kafa vuruşuyla Karaköprü’yü öne geçiren golü attı. Maçın son dakikalarına girilirken sağ kanattan topu taşıyan Ramiz Ok, alda at dercesine topu ortaladı. İyi yükselen Gökdeniz Varol takımını 2 farklı öne geçiren golü attı. İlerleyen dakikalarda her iki takımında çabaları sonucu değiştirmeye yetmeyince maça Karaköprü Belediyespor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karbel Karaköprü Belediyespor rakiplerin puan kaybettiği haftada aldığı 3 puanla puanını 32’ye çıkarırken zirve takibini sürdürdü.
Maç sonu soyunma odasına giren Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, Asbaşkan Halef Tokmakçı ve Genel Sayman Mehmet Nimetoğlu futbolcuları ve teknik ekibi aldıkları galibiyet için tebrik etti.

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