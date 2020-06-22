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Karaköprü Balıkayağı bulvarı trafiğe açılacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte GAP Bulvarında inceleme yaparken çevik kuvvet kavşağının kısmi olarak hizmete açılması ile birlikte trafiğe kapanan Balıkayağı Bulvarının girişinin yapılacak düzenleme sonrası trafiğe açılacağını müjdeledi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptığı görüşme sonucunda trafiğe kapanan Balıkayağı bulvar girişi yapılacak düzenleme ile tekrardan trafiğe açılacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte GAP Bulvarında inceleme yaparken çevik kuvvet kavşağının kısmi olarak hizmete açılması ile birlikte trafiğe kapanan Balıkayağı Bulvarının girişinin yapılacak düzenleme sonrası trafiğe açılacağını müjdeledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaptığı görüşme sonucunda trafiğe kapanan Balıkayağı bulvar girişi yapılacak düzenleme ile tekrardan trafiğe açılacak. Önceki günlerde Çevik Kuvvet Kavşağının kısmi olarak açılmasının ardından GAP Bulvarından Balıkayağı Bulvarına giriş bölümü kapatılmıştı. Vatandaşlar ve esnafın talebine duyarsız kalmayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir ekibi ile birlikte bölgede gerekli incelemeyi yaparak bulvar girişinin yapılacak olan düzenleme ile birlikte tekrardan açılacağı müjdesini verdi.
Baydilli, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle birlikte GAP Bulvarı ve Balıkayağı Bulvarında incelemelerde bulunduk. Çevik kuvvet kavşağının iki yönlü trafiğe açılmasıyla birlikte geçici kapanan Balıkayağı bulvarı girişini yapılacak düzenlemenin ardından trafiğe açıyoruz. İnşallah yapılacak yol çalışmalarıyla birlikte vatandaşlarımız daha geniş ve konforlu yollarda seyahat edecektir. Biz de büyükşehir belediyemiz ile birlikte bunun için çalışıyoruz. Diyarbakır yolu üzerinde yapılacak düzenlemelerle birlikte Karaköprüde trafik sorununu da büyük oranda bitireceğimize inanıyorum. Yeni ve yenilenen yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Baydilli inceleme sırasında yapılacak düzenleme çalışmaları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı.

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