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Karaköprü dezenfekte timi her mahalleye ulaşıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesince oluşturulan özel dezenfekte timi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmasını en üst seviyeye çıkardı.

Karaköprü Belediyesince oluşturulan özel dezenfekte timi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmasını en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, Çankaya mahallesinde kapsamlı bir şekilde sterilizasyon yaptı.
Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi, tüm Dünyayı etkisi altına alan, yeni tip Korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çankaya Mahallesinde tüm cadde ve sokaklar ile bina girişleri açık ve kapalı iş yerlerinin ön kısımları ara yollarda bulunan çöp konteynırlarının tamamını köpüklü su ile yıkayarak ve ilaçlayarak dezenfekte eden ekipler, Korona virüs tehdidine karşı ilçeyi temiz tutmaya ve teyakkuzda olmaya devam edecek.
Çankaya Mahalle Muhtarı İsmail Çifçi, Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Metin Baydilli ve personele teşekkür etti.
Bu arada dezenfekte timinin, plan ve program dahilinde tüm mahallelerde sterilizasyon çalışmasını ara vermeden sürdüreceği belirtildi.

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