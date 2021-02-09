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Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor

09.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yolları çamurdan kurtarmak için köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyorKaraköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini götürmeye devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde yolları çamurdan kurtarmak için köy içi yollarda stabilize malzeme serimi çalışmalarını sürdürüyor
Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini götürmeye devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatlarıyla kırsal mahallelerde köy içi yolları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Küçük Alanlı kırsal mahallesinde kış şartlarında bozulan ve çamurlaşan köy içi yolları stabilize malzeme serimiyle yeniledi.
Kırsal mahallelere de hizmetin en iyisini götürmeye özen gösterdiklerini kaydeden Baydilli, "Kırsal mahallelerimizin kışın çamurlu yollara maruz kalmasını elbette istemeyiz. Biz kırsaldaki vatandaşımıza da hizmet etmekle, sıkıntılarını gidermekle mükellefiz. Kırsal hizmetler ekiplerimiz kırsal mahallelerimizdeki yol sıkıntılarını gidermek adına çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" diye konuştu.
Küçük Alanlı kırsal mahallesindeki vatandaşlar da yapılan çalışmalarla çamurlu yollardan kurtulduklarını dile getirerek, Baydilli’ye ve ekiplere teşekkür ettiler.

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