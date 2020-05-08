Karaköprü’de berberler dezenfekte ediliyor

Karaköprü Belediyesi korona virüsü normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan berber ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi korona virüse karşı başlattığı dezenfekte ve hijyen seferberliğini topyekun sürdürüyor. Her gün cadde ve sokaklarda dezenfekte, yıkama ve ilaçlama çalışması yapan Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan berber ve Güzellik salonlarında da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Berberlerin vatandaşlara daha steril bir ortamda hizmet vermesi için dezenfekte edilmesi direktifi veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, berberlerin de kişisel temizliğe ve maske kullanmaya özen göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Başkan Baydilli berber ve güzellik salonlarının hem içini hem de kullanılan aletleri dezenfekte işleminden geçirdiklerini kaydetti. Dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirten kuaför esnafı, berberlerin 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeleri kararından sonra Karaköprü Belediyesi dezenfekte çalışmalarını başlattıklarını yapılan çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür ettiklerini söylediler.

Öte yandan dezenfekte hizmeti almak isteyen Berber ve Güzellik Salonlarının 444 9 657 numaralı Beyaz Hattından talep oluşturabilecekleri bildirildi.

