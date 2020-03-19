Karaköprü’de korona virüsüne karşı tedbirler sıklaştırdı

Karaköprü Belediyesi korona virüsü önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan taziye evlerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Karaköprü Belediyesi, Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini sıklaştırdı. Önlemler kapsamında toplu kullanım alanlarının kapanmasıyla, Karaköprü Belediyesi tarafından İlçede bulunan taziye evlerinin dezenfekte çalışmasını yaptı.

Korona Virüsününe karşı tedbirleri sıkılaştırdıklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Taziye evlerinin kapatılmasıyla birlikte taziye evlerinin halılarını kaldırıp bu konuda Corona Virüs tedbirini had safhada alınmış bulunuyor. Karaköprü Belediyesine ait olan taziye evinin halısını kaldırdık. içindeki hijyeni ve dezenfektesini gerçekleştirdikten sonra korona virüsünün bitimiyle birlikte taziye evleri hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Baydilli, ilçede bulunan tüm taziye evlerini hijyen ve dezenfektesini gerçekleştirerek hizmete sunulacağını belirtti.

