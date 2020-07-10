YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Karaköprü’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi.Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha rahat, temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için titiz bir çalışma yapan Karaköprü Belediyesi, kurban kesim ve kurban satış yerlerini belirledi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi.
Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha rahat, temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için titiz bir çalışma yapan Karaköprü Belediyesi, kurban kesim ve kurban satış yerlerini belirledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerlerinde en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edileceği ve maske takmanın zorunluğu olacağı bildirildi. İlçede kuran kesim yerleri Akbayır Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı ve Mimar Sinan Bulvarı yanındaki boş arazi olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri ise Karşıyaka Mahallesi 4002. Sokak Çevik Kuvvet Bölgesi Kazancı Bedih Parkı karşısı kapalı pazar alanı, Ali Baba Mahallesi 5052. Sokak Karaköprü Belediyesi Hamamı üstü kapalı semt pazarı alanı ve 5045. Sokak Karaköprü Belediyesi Hamamı yanı, Doğukent Mahallesi 1232. Sokak kapalı semt pazarı alanı, Şenevler Mahallesi 6129. Sokak 1 ve 2 nolu kapalı semt pazarı alanı Akpiyar Mahallesi 4003. sokak kapalı semt pazarı alanı, Çankaya Mahallesi 2007. Sokak Kapalı semt pazarı alanı, Akpiyar Mahallesi 4052 Sokak kapalı semt pazarı alanı, Seyrantepe Mahallesi TOKİ Piri Reis İlk Öğretim Okulu arkası, Narlıkuyu Mahallesi 1142 Sokak kapalı semt pazarı alanı, Atakent Mahallesi 6089. Mehmet Güneş Lisesi arkası kapalı semt pazarı alanı olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Akelçi Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Topçu Meydanı Eczanesi
Merkez
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.