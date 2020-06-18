Karaköprü’de okuma evleri yoğun ilgi görüyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde pandemi sonrası tekrardan öğrencilerin hizmetine sunulan okuma evleri ve halk kütüphanesi sınavlara çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi tarafından hizmet veren okuma evleri ve halk kütüphanesi sessiz bir ortamda sınavlara çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencilerin uğrak yeri haline geldi. Pandemi sebebiyle uzun bir aradan sonra tekrardan hizmet vermeye başlayan ve Sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilen okuma evlerine gelen öğrencilerin ilk etapta görevliler tarafından ateşleri ölçülerek kontrollü normalleşme kurallarına göre içeri girip ders çalışmaları sağlanıyor. Okuma evlerinde ders çalışan öğrenciler arasında sosyal mesafe bulunmasına ve öğrencilerin maske takmalarına dikkat edilirken, görevliler sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ediyor.

Baydilli, "Pandemi nedeniyle okuma evlerimiz bir süredir kullanıma kapalı durumdaydı. Öğrenci kardeşlerimizin, çocuklarımızın sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışması için okuma evlerimizi tekrar kullanıma açtık. Tabi ki okuma evlerimizi önce dezenfektasyondan geçirdik, hijyenik hale getirdik. Öğrencilerimizi içeri alırken de ateş ölçülerini gerçekleştirerek alıyoruz. Bunun yanında hem öğrencilerin hem de personelimizin sosyal mesafe ve maske kuralına uyumasına dikkat ediyoruz. Öğrencilerimiz bu temiz ortamda ders çalışarak sınavlarına hazırlanıyorlar. Ben tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum, Allah hepsine zihin açıklığı versin" diye konuştu.

