Karaköprü’de pandemi denetimleri sıkı tutuluyor

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki esnafı ve pazar yerlerini sık sık ziyaret ederek pandemi tedbirleri konusunda denetim ve uyarılarda bulunuyor.

Özellikle son dönemlerde virüsün yayılma hızının ve vaka sayısının artışı nedeniyle Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki market, fırın, lokanta, pastane ve diğer gıda satılan dükkanlarda sık sık hijyen, mesafe ve maske denetimi yapan ekipler esnafı ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Pazar yerlerinde de denetimlerini sürdüren ekipler giriş çıkışlarda maske takılmadan pazara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarırken, pazar girişlerine dezenfektan stantları koyuldu. Özellikle pazarcılara maske ve eldivensiz satış yapmamaları için kesin talimat veren ekipler talimatlara uymayan pazarcılar hakkında cezai işlem uyguluyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılan denetimlerin tek amacının vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasının engellenmesine katkı sunmak olduğunu söyledi.

