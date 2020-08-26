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Karaköprü’de sağlık ve hijyen denetimi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Karaköprü’de market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.Karaköprü Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Karaköprü’de sağlık ve hijyen denetimi

Karaköprü’de market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Karaköprü Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.
Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler. Ayrıca pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.
Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan Karaköprü Belediyesi Zabıta ekiplerinin halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edecekleri kaydedildi.

Karaköprü’de sağlık ve hijyen denetimi

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