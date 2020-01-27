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Karaköprüde yeni bir cami için temel atma törenine gerçekleşti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Doğukent mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak olan caminin açılışına katıldı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğukent Mahallesinde 1093.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Doğukent mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak olan caminin açılışına katıldı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğukent Mahallesinde 1093. sokakta cami ihtiyacını karşılamak üzere hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde bir konuşma yapan Baydilli, "Doğukent Mahallemizde 1093. sokakta yakın çevrede cami olmadığı için ihtiyaç vardı. Biz de parkımızın bir köşesini beş binlik planda değişiklik yaparak cami için yer verdik. Hayırsever bir kardeşimizin de üstlenmesiyle bugün caminin temelini attık. Tamamlandığında kısa süre sonra buradaki cami ihtiyacı giderilecek, bunun yanında altında erkek ve kadın olmak üzere bir taziye evi de olacak. Camimiz Doğukent mahallesindeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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