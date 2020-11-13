YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Karaköprü’de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

Karaköprü’de yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatları doğrultusunda yeni yapılaşma bölgelerinde yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü’de yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatları doğrultusunda yeni yapılaşma bölgelerinde yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Baydilli, ilçenin hızlı bir nüfus artışı gösterdiğini hatırlatarak, bu artış hızına yetişmek ve vatandaşları mağdur etmemek için yeni yollar açtıklarını kaydetti.
Ekipler, kış ayları gelmeden Seyrantepe, Batıkent, Doğukent ve Güllübağ mahallelerinde yol çalışmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:14
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:41

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Gül Eczanesi
Haliliye
Nimetoğlu Eczanesi
Haliliye
Sebat Eczanesi
Haliliye
Barlas Eczanesi
Eyyubiye
Koç Eczanesi
Karakopru
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.