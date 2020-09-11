Karaköprü’de yeşil alanlar kazandırılıyor

ŞANLIURFA (İHA) Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin, daha yeşil bir Karaköprü oluşturmak için başlattığı yeşil alan seferberliği sürüyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin daha yeşil bir Karaköprü oluşturmak için başlattığı yeşil alan seferberliği sürüyor. Son 4 yıl içerisinde ilçeye yaklaşık 500 bin metrekare yeşil alan kazandırılırken, bu dönemde 350 binden fazla ağaç ve fidan dikimi de gerçekleştirilerek önemli bir ağaçlandırma oranına ulaşıldı.

İlçede yaklaşık 800 bin metrekareyi kapsayan 125 adet park bulunurken, pandemi nedeniyle 2020 yılı içerisinde çalışmaların aksamasına rağmen son bir yıl içerisinde 11 adet yeni yeşil alan ve park kazandırılırken, yapımı süren ve yakında faaliyete girecek olan 6 adet park bulunuyor.

Baydilli insanın havaya, suya ihtiyacı olduğu gibi yeşil alana da ihtiyacı olduğunu belirterek, “Karaköprü ilçemiz 200 bini aşan nüfusuyla gerçekten gözde bir ilçe haline geldi. Biz yeni yapılaşmalarla ilçenin tamamen betonarmeye dönüşmemesi için yeşil alan sayımızı artırmak için bir seferberlik başlatmıştık. Görevde olduğumuz sürede de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz her yıl üstüne katarak ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırılması için çalışıyor. 2020 yılı pandemi nedeniyle sıkıntılı geçse de biz yeni yeşil alanlar kazandırmak, elimizdeki yeşil alanları korumak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yemyeşil Karaköprü hayalimizi gerçekleştirmek adına, daha fazla yeşil, daha fazla oksijen ve sağlık adına yeşil alan çalışmalarımız hız kesmeyecektir. Her mahallemizde gerekli görülen yerlere küçüklü büyüklü yeşil alanlar, parklar, yaşam ve oyun alanları kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaköprü Belediyesi önümüzdeki dönemde 6 adet parkın yapımını daha programına alırken, 1 adet parkın yapımı çalışmalarında da sona gelindi.



