Karaköprü’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Karaköprü Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin başkanlığında gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi’nde 2021 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısının 1. oturumu yapıldı. Meclis toplantı salonunda düzenlenen yılın ilk oturumunu Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yönetirken, toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. 2020 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri seçiminin de yapıldığı oturumda meclis üyeleri Muhammed Erkan Çiftbudak, Ömer Dusak, Şıh Müslüm Korkmaz, Şeyma Nur Avcı ve Mehmet Büyükfırat denetim komisyonuna seçildi. Baydilli, "2021 yılı meclisimiz, ilçemiz ve Şanlıurfa için hayırlı, sağlıklı geçsin. Bu yıl da hizmetin en iyisini sunmak adına meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte mesai harcamaya devam edeceğiz. Yeni yılın ilk meclis toplantısı hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı oturumları hafta içinde devam edecek.



