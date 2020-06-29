YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Karaköprü’de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Karaköprü’de zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, unlu mamuller market ve güzellik salonlarında maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Karaköprü’de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Karaköprü’de zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesine bağlı zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, unlu mamuller market ve güzellik salonlarında maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, fırın ve unlu mamullerinde gramaj ve hijyen denetimi yapan Zabıta ekipleri, maskesi bulunmayan esnafa maske dağıtımı yaparak maske ve eldiven kullanılması konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Korona virüs salgının en önemli belirtileri arasında yer alan yüksek ateş konusunda da zabıta ekipleri fırın, unlu mamulleri, market ve güzellik salonlarında görev yapan tüm elemanların ateşlerini ölçtü.
Kurallara uymayan işletmeler hakkında cezai işlem yapan zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı fırın ve unlu mamullerinde halk sağlığını korumak adına denetimleri sıkılaştırdıklarını bildirdi.

Karaköprü’de zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:01
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Emine Eczanesi
Merkez
Medine Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Ümran Eczanesi
Merkez
Yükseller Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.