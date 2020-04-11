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Karaköprü’den 11 Nisan için özel beste ve klip

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Karaköprü’den 11 Nisan için özel beste ve klip

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için özel bir klip hazırlatarak şanlı zaferi kutladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına "11 Nisan İçin Çal" adlı özel klip hazırlattı. Sanatçı Mehmet Sarıdoğan’ın yazdığı ve 6 sanatçının seslendirdiği klip Karaköprü’de farklı mekanlarda çekildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli hazırlanan klip ile ilgili yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’nın tarihe büyük bir kahramanlık destanı olarak geçen kurtuluş zaferinin 100. yılında ataları anmak ve zaferi kutlamak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Baydilli, "Urfa’mız bundan 100 yıl önce yokluk içinde, sefalet içindeyken atalarımızın şahlanışıyla şehri işgal eden düşmanı bozguna uğratmasıyla bağımsızlığını kazandı. Bu büyük zaferin ardından Şanlı ünvanını dedelerimizin kanıyla alarak Şanlıurfa oldu. Biz de bu büyük zaferi 100. yılında hatırlamak ve anmak için bir klip çalışması gerçekleştirdik. Sanatçı Mehmet Sarıdoğan’ın yazdığı ve birbirinden değerli 6 sanatçımızın seslendirdiği eserde Urfa’mızın kurtuluş destanı güzel bir şekilde anlatılıyor. Bu güzel çalışmada emeği geçen sanatçılarımıza ve klibi hazırlayan ekibimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum" ifadelerini kulandı.

Karaköprü’den 11 Nisan için özel beste ve klip

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:49
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

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