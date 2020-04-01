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Karaköprü’nün araç filosuna bir yenisi daha eklendi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi’nin temizlik işleri araç filosuna yeni bir çöp toplama aracı eklendi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesiyle alınan aracı incelerken, daha temiz bir Karaköprü için önemli bir aracı filolarına kattıklarını kaydetti.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği temaslar sonucu hibe olarak aldığı çöp toplama aracı temizlik işleri araç filosuna katılarak hizmet vermeye başladı.

Karaköprü’nün araç filosuna bir yenisi daha eklendi

Karaköprü Belediyesi’nin temizlik işleri araç filosuna yeni bir çöp toplama aracı eklendi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesiyle alınan aracı incelerken, daha temiz bir Karaköprü için önemli bir aracı filolarına kattıklarını kaydetti.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği temaslar sonucu hibe olarak aldığı çöp toplama aracı temizlik işleri araç filosuna katılarak hizmet vermeye başladı. Daha sağlıklı ve daha hijyen bir Karaköprü için çalıştıklarını dile getiren Baydilli, "Temizlik işlerimizi güçlendirmeye devam etmekle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ettiği çöp toplama aracımızı filomuza katarak vatandaşlarımıza daha güzel bir hizmet etmeye katkı sağlayacaktır. Çöp toplama aracının belediyeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Karaköprü’nün araç filosuna bir yenisi daha eklendi

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