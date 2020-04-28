YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalarda sona gelindi.Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü’de, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent Mahallesine, 5 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.Doğukent’te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, basketbol ve oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor.Yemyeşil bir Karaköprü için çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalarda sona gelindi.
Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü’de, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent Mahallesine, 5 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.
Doğukent’te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, basketbol ve oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor.
Yemyeşil bir Karaköprü için çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Doğukent mahallemiz hızla gelişen ve konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerden birisidir. Bölgede yeşil alan ihtiyacı vardı. Yapımına başladığımız 5 bin metrekarelik parkımızı en kısa sürede bitirip mahallemizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede birçok mahallede yeni park ve orta refüj çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:27
Öğle
12:27
İkindi
16:12
Akşam
19:18
Yatsı
20:42

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Genç Eczanesi
Merkez
Haliliye Eczanesi
Merkez
Mirbey Eczanesi
Merkez
Nezire Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.