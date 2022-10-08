Karaköy önlerinde su alan tekne battı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda su alan tekne battı, 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, denize açıldıktan sonra Karaköy önlerine gelen bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.
Durumu fark eden tekne kaptanı ile arkadaşı, kıyıya yönelerek yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi bota alarak kurtardı.
Tekne, su aldıktan kısa bir süre sonra battı.
Teknenin batışı ve deniz polisinin kurtarma çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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