Karalar: "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hizmet edemez halde devraldıkları ve borcu yılda 600 milyon lira artan bir belediyeyi, artı değer üretir hale getirdiklerini belirterek, "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar" dedi.

Başkan Karalar, Sarıçam ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Sarıçam’da bir düğün salonunda, salgın kurallarına uyularak yapılan toplantıya, ASKİ yöneticileri ve daire başkanı da katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıçam ilçesine önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Karalar, “Sarıçam’da çok mahalle var. En acil ihtiyaçları, sorunları muhtarlarımızdan direkt öğrenmek için bir aradayız. Daha yerinde, doğru hizmet etmek için muhtarlarımızla sık sık buluşuyoruz. Ben muhtarlara daima çok önem verdim. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, önceki 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktük. Asfalt dökümü elbette asli işimiz ama Adana’da çok bozuk yol var. Yokluğu paylaşarak hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Adana gibi bir yerde yol, su, altyapı, arıtma sorunu olması kabul edilemez. Zamanla, imkanlarımız daha iyi hale geldikçe sorunları geride bırakacağız” dedi.

"Sarıçam modern ilçe olacak"

Yapımı duran Kuzey Adana Projesi’ni yeniden başlattıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “220 km’nin 100 km’sini bitirdik. 4 depo yaptık. Baharda su vereceğiz. Peşinden 67 köye su gidecek. Sarıçam’ı sağlıklı suya kavuşturacağız. Yoğun yağmur yağdığında su taşkınları oluyor. Bunları önlemek için tahliye sistemleri yapıldı. Afet seviyesinde yağan yağmura yapacak bir şey yok ama daha önce taşkına, sele neden olan normal yağmurlarda sorun yaşanmayacak şekilde tertibat alıyoruz. 34 bin metre sathi kaplama yaptık. Sarıçam’da 29 mahallede bitümlü sıcak asfalt yapıldı. Kilit parke hizmeti veriliyor. Buruk Mezarlığı’nda uzun süredir halkın şikayetçi olduğu yolları yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk. İlçede rögar kapaklarının yükseltilmesi işini yaptık. Köprü ve menfezler yapıldı. Trafiğin rahatlaması için Ahmet Zenbilci Bulvarı’nın yapımına başladık. Bu yol trafiğin rahatlaması için çok önemli. İnşallah sonbaharda hizmete açacağız. Yeşili çok önemsiyoruz ancak Sarıçam’da ciddi park yok. Sarıçam’a 3 adet park yapacağız. Adana’nın Merkez Park’tan sonraki en güzel parkı, Çarkı Pare’de yapılacak. 44 bin metrekarelik alanda, göletli, kütüphaneli, çocuklara trafik eğitimi verilecek bir tesis olacak şekilde yapılacak. Camilerin, okulların ihtiyaçlarıyla ilgili talepleri karşılıyoruz. Sarıçam’a 3 adet de kreş yapacağız. Seyhan, Yüreğir ve Çukurova’da iyi planlanacak alan bulmak çok zor. Sarıçam’da böyle bir fırsat var. Sarıçam kentin en serin yeri ve göç alıyor. Geleceğin modern, yaşanabilir ilçesinin Sarıçam olacağına inanıyorum” diye konuştu.

"Adana hak ettiği yere gelecek"

Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

”Benim ruhum, ufkum iş. Adana’ya aşkla bağlıyım ve hemşehrilerime daha fazla hizmet etmek istiyorum. ASKİ’nin eski yöneticileri, ASKİ’nin artı değer üretemeyeceğini iddia ediyordu. 2018’de 95 milyon lira zarar eden ASKİ, 2019’da 145 milyon lira, 2020’de 200 milyon lira artı değer üretti. Böyle olunca da inanılmaz işler yapmaya başladı ASKİ. Şu anda muhtarlarımızın taleplerinin yüzde 70’ine cevap verebiliyoruz. İnşallah yüzde yüzüne cevap verdiğimiz günlere de ulaşacağız. Belediyeyi 4 buçuk milyar lira borç ve yılda 600 milyon lira açıkla devraldık. 2020 bütçemiz 8 milyon lira fazla verdi. 2021’in sonuna kadar işimiz zor fakat en azından borcumuz artmıyor. Önceki ihaleleri inceledik ve çoğunu iptal ettik. Çoğunu yarı fiyatına yeniden yaptık. Büyükşehir ve ASKİ’deki ihalelerde kırımlar çok azdı. ASKİ’de ihaleler yüzde 35-40 kırımla gidiyor. Büyükşehir’de binde 23 kırımdan, yüzde 27’lere çıktı kırım. Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar. Bizler bu kadar işi günde 8 saat çalışarak yapmıyoruz. Çok daha fazla çalışıyoruz. Adana bir markadır ve şu anda bakın İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’de en çok konuşulan şehirdir. Hep birlikte Adana’yı hak ettiği yere getireceğiz.”

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