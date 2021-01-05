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Karaleylek kanyonu çevresinde yaban keçi sürüsü görüntülendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.01.2021 14:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da bulanan Karaleylek kanyonunun üst bölgesinde sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.Elazığ’da geçmişi milyonlarca yıl öncesine dayandığı belirlenen, ancak son yıllarda tanınmaya başlayan Karaleylek kanyonu çevresine yaban keçileri de geldi.Baskil ilçesinde Karakaya Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede yer alan kanyonun çevresinde gezinen yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.Sürü halinde düz arazi de görülen yaban keçilerinin bir süre sonra bölgede bulunan Saklıkapı kanyonlarına doğru giderek gözden uzaklaştığı öğrenildi.

Elazığ’da bulanan Karaleylek kanyonunun üst bölgesinde sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.
Elazığ’da geçmişi milyonlarca yıl öncesine dayandığı belirlenen, ancak son yıllarda tanınmaya başlayan Karaleylek kanyonu çevresine yaban keçileri de geldi.Baskil ilçesinde Karakaya Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede yer alan kanyonun çevresinde gezinen yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.
Sürü halinde düz arazi de görülen yaban keçilerinin bir süre sonra bölgede bulunan Saklıkapı kanyonlarına doğru giderek gözden uzaklaştığı öğrenildi.

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