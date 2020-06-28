Karaman Belediyesi açık cezaevi yolunu asfaltlıyor

Karaman Belediyesi şehrin farklı bölgelerinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen çalışmayla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Karaman Belediyesi bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da hizmetlerini aksatmadan çalışmalarına devam ediyor. İhtiyaç duyulan alanlarda çözüm odaklı çalışmalar üreten belediyemiz, ikinci organize sanayi yolundaki asfalt çalışmalarının ardından açık cezaevine giden yolda da iyileştirme çalışmaları başlattı. İlk etapta yolun zemin düzenlemesini gerçekleştiren ekipler, açık cezaevi önüne kadar giden yol ile Ereğli yolu ikinci kavşaktan Ermenekliler Mahallesine giden yola sathi kaplama yapılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Karaman Açık Cezaevi yolu çok daha kullanışlı hale gelecek” denildi.

