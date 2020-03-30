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Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı

KARAMAN HABERLERİ  | 30.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.Konuya ilgili yazılı açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İlimizde hiçbir hemşehrimizin Korona virüs (Covid-19) riski ve korkusu yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Karaman Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.
Konuya ilgili yazılı açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İlimizde hiçbir hemşehrimizin Korona virüs (Covid-19) riski ve korkusu yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimizle birlikte pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerini dağıttık. İçinde bulunduğumuz süreçte maske ve eldiven kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu hatırlattık. Denetim ve kontrollerimizi devletimizin yayımladığı genelgeler doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. Gece- gündüz demeden salgına karşı tüm önlem ve tedbirlerimizi almayı sürdüreceğiz” dedi.

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Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
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Sariveliler
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