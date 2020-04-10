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Karaman Belediyesi ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor

KARAMAN HABERLERİ  | 10.04.2020 14:57 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra birçok noktada ve kamu kurumlarında ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak, “Belediyemiz Türkiye’deki ilk vakadan itibaren koronavirüs salgınının önlenmesi için gereken tüm tedbirleri almıştır.

Karaman Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra birçok noktada ve kamu kurumlarında ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak, “Belediyemiz Türkiye’deki ilk vakadan itibaren koronavirüs salgınının önlenmesi için gereken tüm tedbirleri almıştır. Mahallelerde titizlikle yürüttüğümüz ilaçlama ve temizlik çalışmaları ile birlikte birçok noktaya yerleştirdiğimiz el dezenfekte ünitelerini dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca kamu binalarında, işletmelerde ve insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda halkımıza maske dağıtıyoruz. Bu süreç geçene kadar hemşehrilerimizin mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Bu salgın bitene kadar bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Basyayla
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Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
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