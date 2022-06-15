Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Karaman, Konya ve Niğde'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.G, R.G, M.G, Y.G, M.G, A.K, I.E. ve Z.G. yakalandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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