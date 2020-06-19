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Karaman Valisi Işık görevine başladı

KARAMAN HABERLERİ  | 19.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, görevine başladı.Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, valilik hizmet binası önünde vali yardımcıları ve protokol mensupları tarafından karşılandı.Vali Işık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türk Dilinin merkezi, Atatürk’ün ata diyarı, Hz.

Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, görevine başladı.
Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık, valilik hizmet binası önünde vali yardımcıları ve protokol mensupları tarafından karşılandı.
Vali Işık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türk Dilinin merkezi, Atatürk’ün ata diyarı, Hz. Mevlana’nın yakınlarının bulunduğu kutsal topraklarda görev yapmanın heyecanını yaşıyorum. Allah’tan beni mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Teftiş nedeniyle 2012 yılında Karaman’da bulundum. Karaman’ın soyso-ekonomik yapısını yakından biliyorum. Karaman’ın 2012’den sonraki süreçteki gelişimini çok iyi izledim. Karaman’ın eksik yönlerini sizlerle tamamlayarak çok faydalı görevler yapacağız. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra bende sizler gibi kısa süre bir ajansta muhabirlik yaptım. Sizin göreviniz halkın özgür bir şekilde haber almasını sağlamak. Ama bunu yaparken de doğru haber vermek çok önemli. Görev yaptığım sürece sizlere her türlü desteği vereceğim. Sizlerden tek ricam tarafsız bir şekilde kimseyi yargılamadan doğru bir şekilde haber yapın. Sizler bizim kulağımız, gözümüz olacaksınız. Sizlerin tespit ettiği sorunları bizler çözeceğiz. Sizlerle beraber çalışacağız” dedi.

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