AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman’ı ziyaret eden Bornova Yörükler Derneği yönetimi, Karaman’a Yörük yağlığı hediye etti.

Dernek binasına kurdukları Yörük Obası ile büyük ilgi gören ve Yörük kültürünün tanıtılması amacıyla Karaçam köyü Sabuncubeli mevkiine kurdukları Yörük Türkmen Obası ile dikkat çeken Bornova Yörükler Derneği yönetimi, AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman’ı ziyaret etti. Uzun süredir gerçekleştirmek istedikleri ziyareti, pandemi sebebiyle hep ertelediklerini belirten Bornova Yörükler Derneği Başkanı Ramazan Dumanlı, “Öncelikle Başkanımıza yeni görevinde başarı diliyoruz. Karaman Başkanı yıllardır tanıyoruz. Başarılı bir iş adamı, bir dönem AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda ve Bornova Belediye Meclisi’ndeki başarılı çalışmalarına da şahidiz. Allah yolunu açık etsin” diyerek, Yörük yağlığı hediye etti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, geçtiğimiz günlerde ilçe yönetim kurulunu da Yörük Türkmen Obası’nda gerçekleştirdiklerini ifade eden Hasan Ali Karaman ise, “Yörükler bizim can ciğer kardeşimiz. Hepimizin soyunda Yörüklük var. Bizim hem dini hem milli hasletlerimizde ayrı gayrı yok ancak benim nazarımda Yörük kardeşlerimiz bu ülkenin özüdür. İyi ki varsınız, iyi de sizlerle bir aradayız. Allah bizleri hiç ayırmasın” diye konuştu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen ziyaret, “Yeniden ve sık sık bir araya gelip hasbihal edelim” temennileriyle son buldu.

