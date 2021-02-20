YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da araç yangını

Karaman’da araç yangını

20.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da park halindeki pikapta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Karaman’da park halindeki pikapta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde 70 DF 206 plakalı pikap bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Aracın yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yanan aracı kısa süre içinde söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında motor kısmı tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!
1/

Karaman Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:23
Öğle
13:06
İkindi
16:10
Akşam
18:39
Yatsı
19:53

Karaman Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Laçin Eczanesi
Merkez
Laçin Eczanesi
Merkez
Laçin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Karaman’da 2021 Yılı Yunus Emre’yi anma toplantısı

Karaman’da 2021 Yılı Yunus Emre’yi anma toplantısı

Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji topluyor

Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji topluyor

KMÜ’ye çevre sağlığı programı

KMÜ’ye çevre sağlığı programı

Vali Işık, jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Vali Işık, jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Karaman’da 78 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Karaman’da 78 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.