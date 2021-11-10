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Karaman'da atık kağıt deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

10.11.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da atık kağıt deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

Karaman'da atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi 723. Sokak'ta bulunan atık kağıt depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.

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