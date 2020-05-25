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Karaman'da bayramın ikinci gününde Kovid-19 denetimleri sürüyor

KARAMAN HABERLERİ  | 25.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

Karaman'da bayramın ikinci gününde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, jandarma trafik ve polis ekipleri denetim yaptı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü polis ve jandarma ekiplerinin denetim noktalarındaki kontrolleri sürüyor.

Polis ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktalarında, Karaman-Konya ve Karaman-Mersin karayolunda, Jandarma ekipleri de köy yollarında oluşturulan kontrol noktalarında Kovid-19 mücadele tedbirleri çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde denetimlerine devam etti.

Ekipler, yoğunluk olmasa da araçlarıyla yola çıkan vatandaşların bir yandan izin belgelerini kontrol ederken bir yandan da Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetledi.

Denetimlerde ekipler, durdukları araç sürücülerinin bayramlarını kutlarken, tır ve kamyon harici tüm araçların, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İzin belgesi olmayan sürücüler, idari para cezası yazıldıktan sonra kontrol noktasından geri gönderildi.

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