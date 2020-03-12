Karaman’da, belediye otobüslerinde dezenfeksiyon yapıldı

Karaman Belediyesi, koronavirüsü başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada yurtdışından ülkemize gelen bir Türk vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Korona virüsün Karaman’ımız da görülmemiş olmasına rağmen vatandaşlarımızın sağlığını ihtimallere bırakmıyoruz. Bunun için geçerli olan tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. İlk önlem olarak toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerini başlattık. Belediye otobüslerimiz özel ilaçlarla dezenfekte edilerek tüm iç yüzeylerin temizliği yapılmakta ve bu çalışmalar rutin olarak devam etmektedir. Halkımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Çalışmalarımıza ve gereken tüm tedbirleri alamaya devam edeceğiz” dedi.



