Karaman'da bıçaklanan fırın çalışanı hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bıçaklanan fırın işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Çınarlısu Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A, fırın çalışanı Ümüt Büber ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Y.A, Büber'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Büber olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, Y.A'yı gözaltına aldı.
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