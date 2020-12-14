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Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

KARAMAN HABERLERİ  | 14.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 1204 Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk sahibi Deniz D. (24) ve Cansu D.(20) çifti arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Deniz D, eşi Cansu D. ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K'yı (18) bıçakla yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Deniz D. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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