Karaman’da Diş Hekimliği Fakültesi açılış için gün sayıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde incelemelerde bulunarak fakültede fiziki ve akademik anlamda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Resmi Gazete’de 5 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan kararla kurulan ve binası Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan fakülte, 2020-2021 dönemi itibariyle öğrencilerle buluşarak eğitim-öğretim hayatına başladı. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin faaliyete geçmesinin ve ilk öğrencilerini almasının ardından fakültedeki klinikler, diş üniteleri, havalandırma sistemleri, laboratuvarlar ve amfileri gezen Rektör Akgül’e Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ilgaz Kaya, Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selenge Akbulut ile Fakülte Sekreteri Uğur Erkan da eşlik etti.

Diş Hekimliği Fakültesinin yakında hasta kabulüne başlayacağını söyleyen Rektör Akgül, "Bir yıl önce temelini attığımız ve eylül ayında ilk öğrencilerini aldığımız fakültemizin fiziki ve akademik altyapısını tamamlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Üniversitemiz için olduğu kadar ilimiz için de son derece önemli bir akademik birim olan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, birkaç ay içinde hasta kabulüne başlayacaktır. En kısa sürede hastalarla buluşacak olan fakültemizin açılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, milletvekillerimize, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen’e ve bu süreçte bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Rektör Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin resmi açılışı ve hasta kabulü için gün saydıklarını belirterek, "Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim-öğretim vermesi ve diş hekimleri yetiştirmesinin yanı sıra fakültemiz, halkımızın ihtiyaç duyacağı birçok tetkik ve tedaviye de olanak sunacaktır. Yakında resmi açılışını yapacağımız Diş Hekimliği Fakültemizin şimdiden ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

