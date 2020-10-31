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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KARAMAN HABERLERİ  | 31.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hamza Yaran'ın (26) kullandığı 42 DPC 36 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 6. kilometresinde, Turgut Koyuncu (70) idaresindeki 42 PK 853 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Koyuncu ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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