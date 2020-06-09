YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman’da kaçak tütün ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Karaman’da kaçak tütün ve tıbbi malzeme ele geçirildi

KARAMAN HABERLERİ  | 09.06.2020 20:47 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu bir kamyonda kaçak tütün ile tıbbi ilaç ve maske ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine kapalı kasa bir kamyonu durdurdu.

Karaman’da kaçak tütün ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Karaman’da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu bir kamyonda kaçak tütün ile tıbbi ilaç ve maske ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine kapalı kasa bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında arama yapan ekipler, 22 bin adet boş makaron, 21 kilo sarmalık tütün, 65 adet TABDK bandrolü, 4 bin 630 adet değişik markalarda ilaç ve 300 adet maske ele ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kamyonda bulunan 2 kişi hakkında adli ve yasal işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi

Hasat tespit çalışmaları başladı

Hasat tespit çalışmaları başladı

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’te hortum paniği

Yol çalışmaları sürüyor

Yol çalışmaları sürüyor

Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Karaman Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:20
Öğle
12:51
İkindi
16:43
Akşam
20:13
Yatsı
21:51

Karaman Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Böcüm Eczanesi
Merkez
Böcüm Eczanesi
Merkez
Böcüm Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali Tapsız’dan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Ziyaret

Vali Tapsız’dan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Ziyaret

Öztirkaki, Zeytinyağı Üretme Tesisinde İncelemede Bulundu

Öztirkaki, Zeytinyağı Üretme Tesisinde İncelemede Bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.