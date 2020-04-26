Karaman'da lale bahçesinde koronavirüs sessizliği

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği lale bahçesinin bulunduğu bölge, Karaman'ın uğrak yerlerinden biri durumuna geldi. Bu sene ekim yapılan 60 dekarlık tarlada renk renk laleler çiçek açmaya başladı ancak Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri dolayısıyla kimse laleleri görmeye gelemiyor.

Karaman'da ilk defa bu kadar büyük bir alanda lale soğanı yetiştirilirken, özellikle çiçek açmaya başladığı dönemlerde lale bahçesi ilgi odağı oldu.

Ateş, tarlayı görmeye gelenlerin, çektikleri fotoğrafları paylaşmasıyla ziyaretçilerin sayısının arttığını ve tarlasının haberlere konu olduğunu dile getirerek, "Fotoğraf tutkunları, öğrenciler, damat ve gelinler akın etmeye başladı. Bölge, bir doğal fotoğraf stüdyosu oldu. Tanınmayan köyümüz, Karaman'ın en çok bilinen yerlerinden biri oldu." dedi.

Bu sene ekim alanlarını değiştirdiklerini ve yine köyde 60 dekarlık bir alana ekim yaptıklarını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Lalelerimizin yarısı çiçek açtı. Yaklaşık bir hafta sonra tamamı çiçek açar. Yalnız bu sene koronavirüs salgınından dolayı ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Lütfen kimse gelmesin. Sağlığımız her şeyden daha önemli. Ürettiğimiz soğanları belediyelere, mağazalara satıyorum. Yurt dışına da satıyorduk. Bu yıl salgından dolayı yurt dışına satış olmadı. Yeni ürün için bağlantılarımız var. İnşallah ihracatımız olacak. Lale çok nazik bir bitki. Üretilen soğanların çok iyi muhafaza edilmesi lazım. Bunun için de soğuk hava tesisi gerekiyor fakat buralar tarım alanı olduğu için tesis yapamıyoruz. Ürettiğimiz soğanların ekonomik katkısının yanı sıra ilin tanıtımına katkısı da çok fazla. Yetkililerden destek bekliyoruz."